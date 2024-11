Acidente entre dois caminhões e um carro deixa vítima em estado grave no Rodoanel

Ocorrência aconteceu na noite desse domingo (24) no km 12 da rodovia, em Barueri

Foto: Artesp

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro deixou uma vítima em estado grave no Rodoanel Mário Covas. A ocorrência aconteceu na noite desse domingo (24) no km 12 da rodovia, em Barueri.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, um automóvel Pálio teve uma pane mecânica no meio da pista. O motorista de um caminhão, que vinha logo atrás, não conseguiu frear em tempo e bateu na traseira do veículo.Ainda segundo a concessionária, com o choque, o caminhão foi parar na faixa 4 da pista, momento em que outro caminhão, que carregava 2 toneladas de frango, colidiu em sua traseira.O motorista de um dos caminhões ficou gravemente ferido e foi socorrido para um hospital da região. Não há atualização sobre o estado de saúde dele. Outras duas vítimas do acidente ficaram ilesas.