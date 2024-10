Vídeo mostra larva em merenda da Etec de Cotia: “Está se mexendo”

Alunos disseram que por duas vezes encontraram larvas nas refeições servidas na unidade

Imagem enviada ao Cotia e Cia

Um vídeo enviado para o Cotia e Cia nesta sexta-feira (4) mostra uma larva junto à merenda da Escola Técnica (Etec) de Cotia servida aos estudantes do período da manhã. O problema, segundo os alunos, ocorreu nessa quinta-feira (3).





VEJA O VÍDEO ABAIXO:













Porém, essa não teria sido a primeira vez. De acordo com os estudantes, outra larva foi encontrada na refeição servida no dia 12 de setembro.Pelas imagens gravadas ontem, é possível ver a larva se movimentando no talher utilizado por um aluno durante a refeição., diz uma aluna durante a filmagem.A Etec de Cotia está localizada na rua Topázio, no Jardim Nomura, próximo à prefeitura. Uma estudante do curso de administração da unidade, que não quis ser identificada, disse que o problema foi relatado para a direção da escola, porém, sem retorno.relatou.entrou em contato com a direção da unidade e aguarda um posicionamento. Procurado, o Centro Paula Souza, responsável pela administração das Etec’s, também não retornou. O espaço continua aberto para eventuais manifestações.