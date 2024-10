Região estava sem energia elétrica no momento do incidente

Foto: Reprodução / Portal Viva

Uma residência localizada no Jardim da Glória, em Cotia, pegou fogo na noite dessa terça-feira (15).



A região estava sem energia elétrica no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas momentos depois. Não houve vítimas.Segundo reportagem do Portal Viva, os bombeiros disseram que uma vela acesa pode ter sido a causa do incêndio, que consumiu boa parte do imóvel.