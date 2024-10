Thermas da Mata promove "La Fiesta" inspirado no dia dos mortos mexicano

O evento promete transportar os visitantes para uma experiência imersiva na cultura mexicana.









O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, receberá o "Thermas la Fiesta", uma celebração inspirada na tradicional Fiesta de los Muertos mexicana. O evento acontecerá aos finais de semana, de 2 a 24 de novembro, e promete transportar os visitantes para uma experiência imersiva na cultura mexicana.Durante o Thermas la Fiesta, o parque será palco de atividades temáticas, incluindo apresentações musicais e de dança, sessões de fotos com personagens caracterizados como Catrinas e Calaveritas, e contação de histórias sobre a tradição do Dia dos Mortos.A programação visa proporcionar aos visitantes uma oportunidade única de conhecer e celebrar a rica cultura mexicana, que encara a morte com alegria e respeito, como um momento de reencontro com entes queridos que já partiram.Thermas la FiestaQuando: Aos finais de semana, de 2 a 24 de novembroIngressos: A partir de 49,90Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim IsisInformações e ingressos no site: www.thermasdamata.com.br ou na Central de Vendas (11) 5555-0607 das 9h às 17h.