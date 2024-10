Shopping da região inaugura unidade de famosa rede de restaurantes

Inauguração aconteceu na noite dessa quinta-feira (24)

Foto: Divulgação / Central Park

O Shopping Central Park, localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista, inaugurou na noite dessa quinta-feira (24) a unidade da Água Doce Cachaçaria, famosa rede de restaurantes conhecida por suas porções, pratos e drinques especiais.



Foto: Divulgação

O diretor de franquias, Júlio Bertolucci, e o fundador e presidente da rede Água Doce, Delfino Golfeto, estiveram em Vargem Grande Paulista para prestigiar a inauguração da nova unidade. Outra presença de destaque foi a participação do Chef Edu Guedes.



A rede de restaurantes Água Doce foi fundada por Delfino Golfeto em Tupã, interior paulista, em 1990. Atualmente, são aproximadamente 80 unidades.

Além do conhecido menu de cachaças e drinks, a Água Doce é reconhecida pelo “melhor Escondidinho do País”. A iguaria é oferecida nas versões tradicional (com carne de sol), camarão, frango e bacalhau, além das versões vegetarianas de palmito e alho-poró.