Maníaco de Osasco é flagrado atacando mulheres em ruas da cidade; VÍDEO

Ele foi preso nesta semana pela PM

Imagens reproduzidas pelo SBT News





A Polícia Militar prendeu nesta semana um homem que vinha atacando mulheres em plena luz do dia em ruas do centro de Osasco. Um dos ataques foi flagrado por câmeras de segurança (veja no final da matéria). Nos últimos dias, foram ao menos cinco ataques.







Segundo reportagem do SBT News, os crimes aconteceram principalmente na rua Eulálio Vidigal, a cerca de 200 metros da estação da CPTM.Nas imagens reproduzidas pela reportagem, o homem aparece colocando o braço em volta da vítima e a arrastando por alguns metros. No final do vídeo, é possível ver a mulher se desvinculando do suspeito e quase caindo na calçada e tropeçando em outra pessoa, que estava passando pela rua e continua andando.O caso foi registrado como “tentativa de roubo seguida de atentado violento ao pudor” no 5º DP de Osasco.