Rogério Franco decreta dois pontos facultativos para a Educação na semana que vem

Rede municipal de ensino não terá aula nos dias 14 e 15

EM Geraldo Gonçalves dos Santos, em Cotia. Foto: Google Imagens

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), decretou dois pontos facultativos na semana que vem para servidores da Educação. O documento foi publicado no dia 3 de outubro.

Segundo o decreto, os pontos facultativos serão nos próximos dias 14 e 15 (segunda e terça-feira da semana que vem).No dia 15 de outubro, é comemorado o Dia do Professor. Como cai em uma terça-feira, o prefeito decidiu emendar as datas e conceder a folga aos profissionais da área.diz o decreto.O texto ainda diz que a Secretaria Municipal da Educação deverá comunicar os pais ou responsáveis dos alunos sobre a medida, já que nestes dias não terão aulas nas escolas da rede municipal.De acordo com o documento, a suspensão das aulas não acarretará prejuízo aos alunos.