Rapper do Paraná, Mano Fler se apresenta em Cotia em evento gratuito neste fim de semana

Evento em comemoração ao mês das crianças terá diversos atrativos para os pequenos; saiba mais

Mano Fler. Foto: Reprodução / Instagram

durante a festa das crianças realizada pelo Movimento Kebrada Tem Vez. Conhecido por suas rimas reflexivas, uma voz forte, marcante e com seu estilo gangster, o rapper paranaense Mano Fler se apresentará em Cotia neste final de semana

O evento, que é gratuito, vai ocorrer neste domingo (3), a partir das 14h, na Praça da Matriz, no centro da cidade. Entre os atrativos para os pequenos, terá um espaço kids com brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e muito mais.E, a partir das 17h, diversos grupos e MCs de rap tomarão o palco do evento para suas apresentações musicais.Emerson Carlos da Costa, mais conhecido pelo seu nome artístico Mano Fler, iniciou sua carreira musical em 1995 na periferia de Londrina, Paraná.Mano Fler é conhecido principalmente por seu sucesso Underground na cena hip hop paranaense nos anos 2000, e por seu papel posterior em várias músicas mais contemporâneas.