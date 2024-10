Praça da Matriz, em Cotia, recebe evento de Dia das Crianças com hip hop e espaço kids

Evento gratuito acontece neste domingo (3) a partir das 14h; saiba mais

Imagem: Divulgação

O movimento ‘Kebrada Tem Vez’ ( kebrada_tem.vez ) realiza, neste domingo (3), a partir das 14h, um evento gratuito em prol do Dia das Crianças na Praça da Matriz, no centro de Cotia.





Entre os atrativos para os pequenos, terá um espaço kids com brinquedos infláveis, algodão doce, pipoca e muito mais.A partir das 17h, diversos grupos e MCs de rap se apresentarão no local, com destaque para Mano Fler, rapper de Londrina (PR).