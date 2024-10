Não foi exceção: além de Cotia, outras 77 cidades de São Paulo não elegeram nenhuma vereadora

Cotia faz parte dos 12% do total de municípios de SP sem representatividade feminina na câmara municipal.









Conforme publicou o Cotia e Cia no último domingo (7), Cotia vai completar 40 anos sem uma vereadora eleita. Mas o caso não é isolado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral outras 77 cidades do estado não elegeram nenhuma mulher.





Isso representa 12% do total de 645 municípios do estado. O número de cidades paulistas em que a representatividade feminina nas Câmaras Municipais é zero diminuiu em relação a 2020: naquele pleito, 101 cidades não elegeram nenhuma vereadora, o equivalente a aproximadamente 16% do total. No entanto, o número de vereadoras eleitas ainda é baixo em relação ao eleitorado paulista, em que as mulheres são maioria (53%).