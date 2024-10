Motoboy arrastado por enxurrada durante temporal em Itapevi continua desaparecido

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas serão retomadas nesta sexta-feira (25)

Weverton da Silva continua desaparecido. Foto: Reprodução

O Corpo de Bombeiros segue em busca por um motoboy de 38 anos que desapareceu após cair em um córrego, em Itapevi, durante o temporal que atingiu a região, na noite de quarta-feira (23).

De acordo com a última atualização da corporação, feita às 19h30 dessa quinta-feira (24), as buscas foram suspensas por conta das chuvas e o cair da noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas serão retomadas nesta sexta-feira (25) a partir de 8h.O motoboy Weverton da Silva (foto em destaque) foi arrastado por uma correnteza na área conhecida como Sagrado Coração.Equipes do Grupo de Ações em Emergências e Desastres (GAED) deslocaram-se em diversos pontos da região entre Barueri e São Paulo “nas pesquisas pela vítima de afogamento”.As buscas estão concentradas nas imediações das ruas Martin Luther King e Monte Castelo.