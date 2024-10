GCM de folga mata dois bandidos durante tentativa de assalto em Itapevi

A dupla de criminosos morreu na hora

Imagem: Reprodução / G1

Um agente da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi, que estava de folga e à paisana, reagiu a uma tentativa de roubo e matou dois criminosos na noite de terça-feira (22) em Itapevi.

O GCM estava em sua motocicleta quando foi abordado pela dupla, que estava em outra moto, na Estrada Elias Alves da Costa.O homem que estava na garupa apontou a arma para o guarda e anunciou o assalto. Porém, o agente, que estava armado, reagiu e disparou contra os dois, que caíram na rua e morreram na hora. O guarda não se feriu.A Polícia Militar (PM) foi acionada pela vítima. No local, os policiais encontraram uma arma que estava com os bandidos.O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial na Delegacia de Itapevi.*Com informações do G1