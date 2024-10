Kit de livros entregue pela prefeitura de Cotia é elogiado por pais e alunos: “Ótima qualidade”

O kit do projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’ foi entregue nesta semana para todos os alunos da rede municipal

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Educação de Cotia realizou a entrega de mais uma edição do projeto ‘Minha Primeira Biblioteca’ aos alunos da rede municipal de ensino. Cada kit vem com 5 livros. A entrega foi feita na semana do Dia Nacional do Livro, celebrado no último dia 29.

O objetivo do projeto, segundo a Secretaria de Educação, é incentivar a leitura para além do âmbito escolar, estimulando a interpretação de textos e proporcionando uma experiência de leitura enriquecedora e formativa.A iniciativa foi elogiada por pais, alunos e professores da rede., disse aoJeferson Luiz, pai de um aluno da E.M. Francisca Manoel de Oliveira.A seleção das obras foi feita pela equipe pedagógica da Educação, garantindo que o conteúdo seja proporcional ao nível escolar do aluno. Entre os títulos estavam: ‘Paca, Tatu... Cutia, sim!’, ‘Vó para toda hora’, ‘O caso do patinho que se achava feio’ e ‘O mistério das cenouras’., disse Gicilene Campos, professora na E.M Edith dos Santos Silva.A pequena Alice, de 8 anos, leu os livros junto com a irmã e os pais, e o seu favorito foi ‘Vó para toda hora’.Já Renata adorou ‘Paca, Tatu… Cutia, sim!’, e compartilhou o que mais gostou da história:, explicou a menina.