Juiz eleitoral suspende perfil de Pablo Marçal no Instagram por 48 horas

Perfil contava com mais de 5 milhões de seguidores





O juiz eleitoral Rodrigo Capez determinou neste sábado (5) a suspensão, por 48 horas, da conta no Instagram do candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal (PRTB).

O candidato ostentava mais 5 milhões de seguidores. A medida já foi cumprido pela plataforma. Essa foi a segunda conta do Instagram suspensa do candidato.



A decisão foi tomada em notícia-crime apresentada pelo também candidato Guilherme Boulos em razão de vídeo postado por Marçal em que ele é acusado de ser usuário de drogas e de ter sido internado em uma clínica em surto psicótico.



Boulos, candidato pela coligação Amor por São Paulo (federação PSOL/Rede, federação Brasil da Esperança — Fé Brasil, composta por PT, PC do B e PV, e PDT), alega que o laudo médico apresentado por Marçal é falso.



Na decisão, o juiz afirma que ”trata-se de notícia de fatos concretamente graves, perpetrados às vésperas do pleito eleitoral, em tese, com o nítido propósito de interferir no ânimo do eleitor, mediante divulgação, em rede social, com extensa repercussão, de documento médico falso, que atestaria, de modo igualmente falso, que o representante [...] seria dependente químico de cocaína e estaria em ‘surto psicótico grave, em delírio persecutório e ideias homicidas’”. Segundo o magistrado, há indícios de vários crimes previstos no Código Eleitoral.