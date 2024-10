Inscrições para o concurso público da Câmara de Cotia terminam na segunda-feira (7)

Salários chegam a R$ 12 mil; veja como se inscrever

Câmara de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

site do Instituto Consulplan, organizador do processo seletivo. As taxas variam entre R$ 60 e R$ 100, dependendo do nível de escolaridade. As inscrições para o concurso público promovido pela Câmara de Cotia terminam na próxima segunda-feira (7). As inscrições devem ser feitas no, organizador do processo seletivo. As taxas variam entre R$ 60 e R$ 100, dependendo do nível de escolaridade.

Os candidatos com ensino fundamental completo podem concorrer às vagas de agente de vigilância patrimonial (2 vagas + CR) e auxiliar de serviços gerais (4 + CR), com salários de R$ 3.167,69 e R$ 1.619,91, respectivamente.Já os candidatos com ensino médio completo têm oportunidades para assistente de licitações, compras e contratos (1 + CR), assistente de serviço de pessoal (1) e auxiliar administrativo (5 + CR), com salários entre R$ 2.393,34 e R$ 4.762,30.Para os cargos que exigem formação superior, como agente contábil, analista de redes e contador, os salários variam de R$ 4.762,30 a R$ 12.235,46. Além do salário, os servidores da Câmara Municipal de Cotia também recebem benefícios como auxílio-alimentação, auxílio-refeição, vale-transporte e auxílio-saúde.As provas do concurso serão realizadas em 17 de novembro de 2024 e os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, sendo que os candidatos ao cargo de procurador legislativo também passarão por prova discursiva.