Em Itapevi, prefeitura realiza operação Alta Tensão e lacra ferros-velhos

Objetivo é combater irregularidades e coibir atividades ilícitas





Na última segunda-feira (21), a Prefeitura de Itapevi, em conjunto com forças de segurança e fiscalização, realizou a Operação “Alta Tensão” com o objetivo de combater irregularidades em estabelecimentos comerciais, como ferros-velhos e coibir atividades ilícitas. Durante a ação, três locais foram vistoriados, resultando em apreensões e autuações.No primeiro estabelecimento, localizado na Chácara Vitápolis, as equipes encontraram diversos objetos de origem suspeita, incluindo fios, janelas e portas furtadas, além de entorpecentes, dinheiro e cadernos com anotações referentes ao tráfico e a compra e venda de sucata. O local funcionava de maneira irregular e todo o material foi apreendido. Um homem foi detido e encaminhado à delegacia.Já no segundo ferro-velho, situado no Jardim Santa Rita, o estabelecimento foi lacrado por irregularidades administrativas e por indícios de crime ambiental. No local, foram apreendidos diversos quilos de materiais de cobre sem comprovação de origem e peças automotivas sem documentação. O proprietário também foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos.No terceiro local, a Prefeitura identificou uma mecânica e desmanche irregular na região do Jardim Sorocabano. Foram apreendidos quatro veículos em estado de abandono, e o proprietário do terreno foi multado em 8 mil UFM (Unidades Fiscais do Município, o equivalente a R$ 21.040. Além disso, o dono do espaço foi notificado por crime ambiental. As autoridades também acionaram a CETESB e a Delegacia de Meio Ambiente para realizar investigações mais detalhadas sobre os crimes ambientais identificados.A operação segue sem prazo para ser encerrada, com o objetivo de intensificar a fiscalização de atividades ilícitas e irregulares na cidade.