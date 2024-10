Eleições 2024: Veja a lista completa dos candidatos de Cotia a prefeito e a vereador

São 6 candidatos que disputam a cadeira da prefeitura e 314 que concorrem à câmara municipal

Foto: Prefeitura de Cotia

Seis candidatos disputam a cadeira da Prefeitura de Cotia nas eleições deste ano. Para o cargo de vereador, são 314 candidatos. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As eleições ocorrem neste domingo (6).





Nome do candidato Partido Número de urna Situação ADILSON LIMA DC 27 Concorrendo ÂNGELA MALUF PSD 55 Concorrendo CIDA AIRES PSOL 50 Concorrendo DANILO RAMOS PRD 25 Concorrendo FERNANDO CONFIANCA NOVO 30 Concorrendo WELINGTON FORMIGA PDT 12 Concorrendo



LEGISLATIVO



Em vez de 15, como é atualmente, a Câmara de Cotia passará a ter 17 vereadores a partir de 2025. Todos serão eleitos nas eleições do próximo dia 6 de outubro.



De acordo com artigo 29 da Constituição Federal, Cotia poderia ter até 21 vereadores, já que o número de habitantes da cidade está entre 160 mil e 300 mil – segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade tem hoje 273.640 moradores.



Confira abaixo os candidatos a vereador do município: Nome do candidato Partido Número de urna Situação ABRAÃO JANE UNIÃO 44888 Concorrendo ADRIANA BRITO UNIÃO 44045 Concorrendo AFONSO DO SOCIAL PODE 20200 Concorrendo AFONSO JUNIOR PL 22789 Concorrendo AILTON JUNIOR PSD 55999 Concorrendo ALAN GIANNETTI UNIÃO 44044 Concorrendo ALCIDES ESQUISITO MOBILIZA 33333 Concorrendo ALEMÃO DA MADEREIRA UNIÃO 44123 Concorrendo ALESSANDRA ALVES MOBILIZA 33000 Concorrendo ALESSANDRA FELISARDO REDE 18000 Concorrendo ALEX BRASIL NOVO 30000 Concorrendo ALEX REIS MDB 15456 Concorrendo ALEXANDRE FROTA PDT 12123 Concorrendo ALINE ALVES AGIR 36212 Concorrendo ALMIR DO MILHO PT 13112 Concorrendo ALMIR RODRIGUES PL 22123 Concorrendo AMANDA ASSUNÇÃO SOLIDARIEDADE 77452 Concorrendo AMANDA PEREIRA PT 13120 Inapto AMIGAÇO DO POVO PMB 35111 Concorrendo ANA FRANCHINI REPUBLICANOS 10070 Concorrendo ANDRÉ RECO PDT 12224 Concorrendo ANDRÉA AMADA PDT 12555 Concorrendo ANDRÉA JESUS PRD 25112 Concorrendo ANGELA DO VILA CLARA AVANTE 70789 Concorrendo ANGELA SERRANO MOBILIZA 33003 Concorrendo ANTONIA CRISTINA UNIÃO 44250 Concorrendo ARAPINHA UNIÃO 44567 Concorrendo ARI SUSPENSÃO PRD 25025 Concorrendo ARILDO GOMES SOLIDARIEDADE 77123 Concorrendo BATATA DA BORRACHARIA AGIR 36333 Concorrendo BETO FRANÇA PP 11777 Concorrendo BIBI LUZ UNIÃO 44244 Concorrendo BIRIBA DOLA PP 11100 Concorrendo BOLACHINHA AGIR 36555 Concorrendo BOY BRASIL PMB 35222 Concorrendo BRUNO SIQUEIRA MDB 15123 Concorrendo BUIU DO LEONOR MOBILIZA 33999 Concorrendo CABO GIVALDO MOBILIZA 33611 Concorrendo CACINHO MACÁRIO UNIÃO 44444 Concorrendo CADEIRANTE APARECIDO REDE 18018 Concorrendo CAIO REIS PL 22777 Concorrendo CAMARADA JOELITO PSOL 50613 Concorrendo CARECA PP 11111 Concorrendo CARLA MULHERES DE TODAS LUTAS PSOL 50150 Concorrendo CARLA SOUSA PODE 20789 Concorrendo CARLITO GOUVEIA PT 13024 Inapto CARLOS BILA PP 11789 Concorrendo CARLOS DO MORRO PODE 20120 Concorrendo CARMEN DI PUCCI PRTB 28888 Concorrendo CARMO VIEIRA REPUBLICANOS 10007 Concorrendo CATIA PMB 35444 Concorrendo CÁTIA BRAGAIA PSD 55069 Concorrendo CEARA DO ATALAIA PSOL 50123 Concorrendo CELSO ITIKI PSD 55123 Concorrendo CELSO PRETO AGIR 36055 Concorrendo CHARLES PADEIRO PT 13654 Inapto CHICO MARIN PL 22111 Concorrendo CIDA COSTA PP 11464 Concorrendo CIDA MARIA PODE 20720 Concorrendo CINTIA DO CAPUTERA UNIÃO 44321 Concorrendo CLAUDINHA DO MIRANTE PRTB 28123 Concorrendo CLEMILSON SOUZA REPUBLICANOS 10190 Concorrendo COWBOY PMB 35200 Concorrendo CRIS DUARTE PSB 40444 Concorrendo CRIS OLIVEIRA PSD 55777 Concorrendo CRISTIANO DIREITA COTIA PRD 25222 Inapto DADO PP 11011 Concorrendo DALLA REIS REPUBLICANOS 10030 Concorrendo DANDA DANDS PSB 40200 Concorrendo DANI BELEZURA PSD 55000 Concorrendo DANIELA SANTOS AGIR 36912 Concorrendo DANILO CATEQUISTA PSD 55778 Concorrendo DANTE NOVENTA PODE 20090 Concorrendo DÁRIO BRITO PP 11400 Concorrendo DAVID BRENNÁ BODÃO AGIR 36082 Concorrendo DÉBORA CRISTINA REPUBLICANOS 10111 Concorrendo DEBORA FONSECA PDT 12456 Concorrendo DEISE ROCHA DC 27277 Concorrendo DEIVID BRITO MOBILIZA 33789 Concorrendo DEJAILSON PDT 12612 Concorrendo DEMILSON BAIXINHO REDE 18060 Concorrendo DÊRINHA AGIR 36345 Concorrendo DINHO DO BAR MDB 15515 Concorrendo DIONISIO COCA DC 27123 Concorrendo DITO MENDES PT 13013 Concorrendo DJ ADÉLIO PRTB 28999 Concorrendo DJGG - JEFFERSON MDB 15888 Concorrendo DORA TSCHIRNER MOBILIZA 33645 Concorrendo DR CASTOR ANDRADE PDT 12345 Concorrendo DR DANIEL CAMARGO PL 22022 Concorrendo DR ERASMO BORGES PSB 40055 Concorrendo DR MARCEL MUSCAT PL 22555 Concorrendo DR SILVIO CABRAL PSD 55013 Concorrendo DR. FREITAS JÚNIOR PSD 55055 Concorrendo DR. TIAGO FONTANA SOLIDARIEDADE 77333 Concorrendo DRA CONCEIÇÃO RALO PL 22014 Concorrendo DRA LUCIANA GASTON NOVO 30888 Concorrendo DRA NATASHA AVANTE 70700 Concorrendo DRA SILVIA CURSINO PDT 12180 Inapto DRA SOLANGE AROEIRA PDT 12500 Concorrendo DRA VERÔNICA RAQUEL PODE 20000 Concorrendo DRA VIVIANE GIBULO PP 11700 Concorrendo DRA. EDNA VALADÃO MDB 15333 Concorrendo DRA. LUCIANA FEDERIGHI PODE 20123 Concorrendo DRI MIRAMONTES SOLIDARIEDADE 77077 Concorrendo DUDU FERRARI PSB 40194 Inapto ED CARLOS PP 11444 Concorrendo EDILENE DOS MENDES SOLIDARIEDADE 77017 Concorrendo EDUARDO NASCIMENTO PSB 40123 Concorrendo EDVALDO RATINHO PRTB 28000 Concorrendo EDY SANTOS PODE 20520 Concorrendo EIGNO RUAS REPUBLICANOS 10222 Concorrendo ELAINE RICARTE PP 11021 Concorrendo ELISANGELA CORREIA PSOL 50100 Concorrendo ELIVANIA SANTOS AGIR 36456 Concorrendo ELIZEU SERRALHEIRO PL 22244 Concorrendo ENFERMEIRO JAMER PODE 20222 Concorrendo ENGENHEIRO MARCIO DC 27777 Concorrendo ERICO OLIVEIRA PSB 40004 Concorrendo ESQUERDA SOLIDARIEDADE 77300 Concorrendo EVANDRO AVILLA PRD 25777 Inapto EVERTON PEREIRA PRTB 28468 Concorrendo FABIANA TOLEDO PRD 25220 Concorrendo FARIAS FAZ AVANTE 70234 Concorrendo FARMACÊUTICO ISRAEL MURAKAMI PSD 55155 Concorrendo FELIPE CINTRA PODE 20020 Concorrendo FELIPE VARIEDADE PP 11000 Concorrendo FERNANDO GUEDES PDT 12021 Concorrendo FERNANDO JÃO SOLIDARIEDADE 77555 Concorrendo FERNANDO SILVA PL 22456 Concorrendo FLAVINHO COTIA NOVO 30333 Concorrendo FORMIGUINHA PSD 55255 Concorrendo FRAN CARVALHO PRD 25133 Concorrendo FRE REPUBLICANOS 10555 Concorrendo GABRIEL PEREIRA PDT 12333 Concorrendo GENIVAL SANTOS SOLIDARIEDADE 77456 Concorrendo GEOVANNA ANDRADE SOLIDARIEDADE 77890 Concorrendo GI LIMA DC 27000 Concorrendo GILBERTO BOMBA PRD 25250 Concorrendo GILDÃO PSOL 50011 Concorrendo GORDO DO PANORAMA PSD 55666 Concorrendo GU REIS AVANTE 70778 Concorrendo GUARDA DOURADO PDT 12153 Concorrendo GUARDA TONINHO AVANTE 70144 Concorrendo GUILHERME ARAGÃO PMB 35333 Concorrendo HELENA CRUZ UNIÃO 44777 Concorrendo HELTON PSD 55456 Concorrendo HELVES RAMOS PODE 20100 Concorrendo HERMANO SILVA PODE 20333 Concorrendo HERNANE PP 11888 Concorrendo ÍCARO MARTINEZ UNIÃO 44133 Concorrendo ILZA PDT 12007 Concorrendo IRACI HELENA MDB 15100 Concorrendo IRAN SOARES UNIÃO 44520 Concorrendo ISAIAS OLIVEIRA UNIÃO 44456 Concorrendo ISRAEL FAVARO PP 11333 Concorrendo IVANILDO SANTOS REPUBLICANOS 10444 Concorrendo J REIS MDB 15133 Concorrendo JACK NASCIMENTO UNIÃO 44578 Concorrendo JAIR COSTA REDE 18888 Concorrendo JEREMIAS DO COMÉRCIO PRD 25100 Concorrendo JHONATAN SENA UNIÃO 44666 Concorrendo JOANA BELINI MDB 15150 Concorrendo JOÃO DA MARMITA AVANTE 70022 Concorrendo JOÃO VEGAS PRD 25611 Concorrendo JOELMA DO ISIS PL 22255 Concorrendo JOHNY SANTOS PL 22222 Concorrendo JOSÉ BRASIL PRD 25000 Concorrendo JOSE FIRMINO PC do B 65012 Concorrendo JUAREZ MENDONÇA PT 13913 Inapto JULIANA RAPOSO SOLIDARIEDADE 77222 Concorrendo JULIO CESAR PSOL 50000 Concorrendo JULIO CEZAR PT 13228 Concorrendo JUNIOR PIRES REPUBLICANOS 10700 Concorrendo KATITA DO ESPORTE REPUBLICANOS 10012 Concorrendo LEANDRO PROTETOR UNIÃO 44111 Concorrendo LENA MARQUES MOBILIZA 33555 Concorrendo LETICIA ALECXA PP 11500 Concorrendo LINCOLN JUNIOR REPUBLICANOS 10000 Concorrendo LUCAS IMPÉRIO DO AÇO MOBILIZA 33111 Concorrendo LUCIANI DIELLO PSD 55500 Concorrendo LUCIANO CABEÇA SOLIDARIEDADE 77200 Concorrendo LUIS GUSTAVO NAPOLITANO PSD 55555 Concorrendo LUISÃO TINOCO MOBILIZA 33123 Concorrendo LUPY AGIR 36190 Concorrendo MAISA SANTANA PRD 25775 Concorrendo MAJOR RICARDO SECOMANDI AVANTE 70190 Concorrendo MANDATO COLETIVO FEMININO PSB 40040 Concorrendo MARCELA STIFLER AVANTE 70888 Concorrendo MARCELINHO LENHA PDT 12888 Concorrendo MARCIA TURASSI PSD 55888 Concorrendo MARCINHO PRATES MOBILIZA 33888 Concorrendo MARCOS FERNANDES AGIR 36123 Concorrendo MARCOS NENA PDT 12600 Concorrendo MARIA GORETI CAMARANO PL 22190 Concorrendo MARIA MATOS PL 22227 Concorrendo MARIA REGINA PC do B 65123 Concorrendo MARIANA AYOUB PMB 35135 Concorrendo MARIANA BIAGIO PMB 35035 Concorrendo MARISA COSTA AGIR 36036 Concorrendo MARLI DO JARDIM DAS OLIVEIRAS PSB 40166 Concorrendo MARQUINHO ARRUDA SOLIDARIEDADE 77190 Concorrendo MARQUINHO DO SOM SOLIDARIEDADE 77199 Concorrendo MARQUINHO SILVA MDB 15000 Concorrendo MATHEUS AMBROSIO AGIR 36000 Concorrendo MEIRE GILIARDI PP 11555 Concorrendo MILLA RIBEIRO MOBILIZA 33444 Concorrendo MUNIK SANTIAGO REDE 18100 Concorrendo NADIA PSOL 50055 Concorrendo NADJA SILVA PRD 25252 Concorrendo NEGA GILVANIA PT 13456 Concorrendo NICO COTIANO MOBILIZA 33100 Concorrendo NILDÃO PSB 40321 Concorrendo NILL DA SAÚDE PRD 25888 Concorrendo NIVALDO DO LAVAPÉS AVANTE 70133 Concorrendo NIVALDO PRADO MOBILIZA 33222 Concorrendo NOEMIA GAIA PDT 12000 Concorrendo OLYMPIA PT 13123 Concorrendo ORLANDO MOTOBOY PRD 25333 Concorrendo OSANAR PORCINO AGIR 36888 Concorrendo OSMAR MORAES PMB 35351 Concorrendo PASTOR FABIO RIBEIRO PDT 12512 Concorrendo PASTOR ROBERTINHO PODE 20777 Concorrendo PASTOR ROBERTO PRD 25123 Concorrendo PASTORA SANDRA FERREIRA PODE 20300 Concorrendo PAULA DAS ESCOLAS MOBILIZA 33631 Concorrendo PAULO BORGES MDB 15111 Concorrendo PAULO CRUZ MDB 15777 Concorrendo PAULO MINEIRÃO UNIÃO 44999 Concorrendo PAULO SERGIO PMB 35555 Concorrendo PAULO TOMAT AVANTE 70555 Concorrendo PEDRINHO SILVA PV 43123 Concorrendo PEDRO ALMEIDA MOBILIZA 33456 Concorrendo PEKA SANTOS PDT 12789 Concorrendo PIO SANTANA DO MEIO AMBIENTE MDB 15015 Concorrendo PR ALEXANDRE MORAIS PSB 40777 Concorrendo PRISCILA PMB 35777 Inapto PRISCILA GAGLIANO PSB 40333 Concorrendo PROF SONIA GOMES PSB 40400 Concorrendo PROF AGUINALDO AVANTE 70333 Concorrendo PROF DIGÃO SOLIDARIEDADE 77888 Concorrendo PROF OSMAR REPUBLICANOS 10100 Concorrendo PROFESSOR FREDSON MDB 15555 Concorrendo PROFESSOR JEFERSON FOLHA PV 43777 Concorrendo PROFESSOR JERRY PSOL 50555 Concorrendo PROFESSOR JOTA PODE 20555 Concorrendo PROFESSOR RAFAEL PODE 20111 Concorrendo PROFESSORA GI AVANTE 70212 Concorrendo PROFESSORA IRENE PRESTES PSD 55321 Concorrendo PROFESSORA MARCIA BUAVA PL 22100 Concorrendo PROFESSORA PRISCILA PRD 25555 Concorrendo PROFESSORA ROBERTA PSOL 50650 Concorrendo QUEZIA LIMA MDB 15244 Concorrendo RAFA SANTOS PSB 40100 Concorrendo RAFAEL PSD 55111 Concorrendo RAFAEL DANTAS REPUBLICANOS 10777 Concorrendo RAFINHA AGUIAR PRD 25999 Concorrendo RAIMUNDO TEODORO AVANTE 70014 Concorrendo RANAN SANTANA MOBILIZA 33500 Concorrendo REINALDO PEZÃO SOLIDARIEDADE 77258 Concorrendo RENATA BASCEGAS AGIR 36777 Concorrendo RENATA DO QUINZINHO REPUBLICANOS 10888 Concorrendo RENATO MORAES PT 13020 Concorrendo RITA CABELEIREIRA MDB 15500 Concorrendo ROBSON RODRIGUES AGIR 36977 Concorrendo ROBSON RUIVO MDB 15678 Concorrendo ROGERIO CORRÊA REPUBLICANOS 10999 Concorrendo ROGERIO LESSA RESPIRA COTIA REDE 18123 Concorrendo RONALDO ARAUJO PP 11123 Concorrendo RONALDO BOLA DE FOGO AVANTE 70123 Concorrendo ROSANA BARONESA PRTB 28017 Concorrendo ROSE TRINDADE PP 11222 Concorrendo RUDIANE FORMIGA PDT 12567 Concorrendo RUI GOMES PSB 40000 Concorrendo SAMUEL RICART GABRIEL NOVAES MDB 15444 Concorrendo SANDRINHO SANTOS SOLIDARIEDADE 77777 Concorrendo SANDRO LIMA PRTB 28028 Concorrendo SAULO CARRARO PDT 12012 Concorrendo SERAFIM PSB 40630 Concorrendo SERGINHO DA TERRA PL 22333 Concorrendo SERGINHO LUIZ PSB 40999 Concorrendo SERGIO FOLHA PL 22999 Concorrendo SEVERO BAR PRD 25444 Concorrendo SIDCLEY PEDROSO PSOL 50111 Concorrendo SIMONE OLIVEIRA PL 22018 Concorrendo SOLANGE RECICLAGEM PT 13333 Inapto SONIA MARQUES PV 43456 Concorrendo SORAIA BONINI PALUDO PSOL 50500 Concorrendo SORAIA DA FEIRA SOLIDARIEDADE 77111 Concorrendo SUELLEN GIBULO REPUBLICANOS 10333 Concorrendo TATI BONFIM MDB 15522 Concorrendo TEMISTO PMB 35000 Concorrendo TIM PL 22888 Concorrendo TODYNHA PSB 40888 Concorrendo TONINHO AVANTE 70777 Concorrendo TONINHO ELETRONICO NOVO 30030 Concorrendo TONINHO KALUNGA PT 13613 Concorrendo TORRELA PRD 25111 Concorrendo VALDINEIA PMB 35888 Concorrendo VELINHA PMB 35712 Concorrendo VICTOR GONÇALVES PSD 55222 Concorrendo VIGILANTE SILVIO DC 27222 Concorrendo VIRGINIA BERGARA AVANTE 70007 Concorrendo VITÃO MOBILIZA 33777 Concorrendo WALTER RAMOS PMB 35999 Concorrendo WALTINHO MEIRELLES PT 13000 Concorrendo WESLEY JESUS PMB 35123 Concorrendo WESLLEY SOBRINHO SOLIDARIEDADE 77999 Concorrendo WEVERTON CAVALCANTE PDT 12777 Inapto WILLIAM CAVERINHA PSB 40789 Concorrendo XAND NEGRÃO PSB 40456 Concorrendo YAGO BEZERRA UNIÃO 44555 Concorrendo ZE DO ROCK PSOL 50333 Concorrendo ZYDARA NOVO 30007 Concorrendo



Em vez de 15, como é atualmente, a Câmara de Cotia passará a ter 17 vereadores a partir de 2025. Todos serão eleitos nas eleições do próximo dia 6 de outubro.De acordo com artigo 29 da Constituição Federal, Cotia poderia ter até 21 vereadores, já que o número de habitantes da cidade está entre 160 mil e 300 mil – segundo o Censo 2022 do IBGE, a cidade tem hoje 273.640 moradores.Confira abaixo os candidatos a vereador do município:

traz a lista com os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito (veja abaixo). Até o dia da votação pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 14h44 desta segunda-feira (1º/10).