Como ter uma saúde financeira em equilíbrio e viver com mais tranquilidade

A consultora financeira Walkiria Cowger, ex-moradora de Cotia que hoje reside nos EUA, pontuou diversas dicas sobre o assunto

A consultora financeira Walkiria Cowger. Foto: Estúdio MAN

Ter uma saúde financeira em equilíbrio é essencial para viver com mais tranquilidade e garantir o bem-estar não apenas financeiro, mas também mental.





A relação entre as finanças e a saúde mental é intrínseca, uma vez que dificuldades financeiras podem gerar estresse, ansiedade e até mesmo depressão.









Entenda a importância da dolarização do patrimônio Com a economia brasileira enfrentando instabilidades e a moeda nacional perdendo valor, cada vez mais brasileiros estão buscando alternativas de investimento que garantam segurança e estabilidade financeira.



É nesse contexto que Walkiria Cowger, licenciada pelo governo americano, oferece um serviço especializado de dolarização do patrimônio para investidores que residem no Brasil.



Dolarizar significa transferir parte dos ativos para os Estados Unidos, um dos mercados mais seguros e estáveis do mundo. Essa estratégia proporciona uma blindagem contra a desvalorização da moeda brasileira, que em 2014, por exemplo, chegou a uma queda de 16%.





Além disso, os investidores têm a chance de obter rendimentos consistentes, protegidos contra possíveis oscilações do mercado financeiro americano.



Walkiria, que começou sua carreira em finanças aos 16 anos em São Paulo e hoje é especialista em planejamento financeiro para brasileiros, destaca a importância dessa diversificação internacional.



“Transferir parte do patrimônio para os EUA não é apenas uma forma de proteger seus ativos, mas também de garantir um crescimento sólido e seguro, independentemente do cenário econômico no Brasil”, afirma.









Ela, que vive nos Estados Unidos desde 2019 e possui um MBA em Finanças, atua ajudando tanto brasileiros que moram nos EUA quanto aqueles que residem no Brasil a entender e aproveitar as oportunidades de investimento no exterior.



"Meu trabalho vai além da orientação financeira; eu cuido de toda a parte burocrática, facilitando o processo para que o cliente possa investir com tranquilidade e segurança."



Walkiria reforça que a dolarização é um passo essencial para quem busca proteger seu patrimônio e garantir um futuro financeiro mais sólido. “Estamos falando de um planejamento que vai muito além do hoje, é sobre construir uma base financeira robusta e estável para o seu futuro e de sua família, em uma economia que oferece proteção e garantia de crescimento.”



Quer saber mais sobre como proteger e fazer seu patrimônio crescer no exterior? Walkiria está pronta para ajudar investidores brasileiros a entenderem e aproveitarem essa estratégia de forma personalizada e eficiente.





Para manter uma vida financeira saudável, é importante adotar práticas de controle e planejamento financeiro. Organizar e monitorar as despesas, estabelecer metas de economia e investimento, evitar dívidas desnecessárias e buscar sempre a educação financeira são passos fundamentais nesse processo.