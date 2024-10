Candidato a prefeito Welington Formiga (PDT) vota em Cotia

Candidato chegou ao lado de seus dois filhos e esposa.

Foto: Márcio Silveira.

O candidato a prefeito de Cotia Welington Formiga (PDT) votou por volta das 10h15 deste domingo (2) na Escola Municipal Prof Roberto Jorge Haddock Lobo Netto na região do Morro.

Welington chegou acompanhado de seus dois filhos e de sua esposa. Ao Cotia e Cia ele disse que acredita na vitória "O povo vai vencer a máquina, embora eles estejam gastando milhões. Está cheio de wind-banners deles na rua. Estão tentando ganhar de todas as formas. Mesmo com tudo isso acredito na vitória com a benção de Deus e a força do povo. O povo vai vencer a máquina hoje".