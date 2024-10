Candidata a prefeita Ângela Maluf (PSD) vota em Cotia

Candidata votou em escola no bairro dos Pereiras.

A candidata a prefeita Ângela Maluf (PSD) votou por volta das 10h deste domingo, informou sua assessoria. Ângela votou na escola Benedita Pedrosa de Albuquerque no bairro dos Pereiras na região de Caucaia do Alto.

A atual vice prefeita disse ao Cotia e Cia que está confiante para assumir a prefeitura "Agradeço a todos os Cotianos que que nos acompanharam até aqui, foi uma jornada muito construtiva, em que apresentamos as nossas propostas, falamos dos nossos projetos e ouvimos as demandas dos moradores. Que a vontade do povo seja feita. Estou pronta e confiante para assumir nossa cidade a partir de janeiro. Concluiu.