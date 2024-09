Thermas da Mata divulga programação para o feriado de 7 de Setembro

Ingressos para setembro já estão disponíveis com até 70% de desconto para compras antecipadas

Thermas da Mata. Foto: Divulgação

O Thermas da Mata divulgou, nesta terça-feira (3), a programação para o feriado da Independência do Brasil, comemorado neste sábado, dia 7.

O "Agita Brasil no Thermas" celebrará o feriado com atividades temáticas, shows nos palcos da Praia da Mata e Hot Island, e oportunidades para ganhar prêmios.A programação inclui ainda uma recepção dos moradores da Vila da Mata, seguida pelo animado "Dia Lindo Animathermas" na Praia da Mata e sessões do Animathermas na Hot Island.Os visitantes também podem participar da Volta Desafiadora, registrar momentos especiais em uma sessão de fotos na Vila da Mata e se divertir com o show interativo "Agita Thermas”.As comemorações para os aniversariantes do mês e as fotos de despedida com os moradores na saída do parque completam a experiência.O Thermas da Mata oferece mais de 15 atrações, incluindo uma praia com ondas, e mais de 20 opções de alimentação. Recentemente, o parque inaugurou a Vila da Mata, um complexo familiar com escorregadores e toboáguas, e a segunda fase do Brabus, com três níveis de descida em uma torre de 20 metros de altura. O Vale das Águas, um novo espaço de relaxamento com ofurôs e piscina de bolhas, também está disponível para os visitantes.Os ingressos para setembro já estão disponíveis com até 70% de desconto para compras antecipadas.Horário de funcionamento: de quinta a segunda, das 10h às 17hIngressos: a partir de R$49,90Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SPSaída pelo KM 36 da Raposo Tavares