Shopping em Cotia tem cinema com valor promocional até o dia 2 de outubro

Qualquer filme em cartaz, no Shopping Granja Vianna, em Cotia, está com valor promocional de R$ 12 até o dia 2 de outubro.

Isso porque a Rede Cinemark estendeu o prazo da ‘Semana do Cinema’, que encerraria no último dia 18.A ação agora acontece durante os dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro, em qualquer sessão em 2D e 3D.Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria, no site, app e ATMs. Em caso da compra dos ingressos ser realizada nos canais digitais da Cinemark, todos os clientes devem selecionar a opção “promocional” antes de prosseguir com o pagamento.