Saruê atingido por incêndio caminha entre as cinzas após fogo destruir mata em Cotia; VÍDEO

O fogo se alastrou de maneira rápida e se aproximou de dois residenciais da região.



Segundo relatos enviados ao Cotia e Cia, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não havia viaturas disponíveis no momento.



Em contato com a Defesa Civil de Cotia, os moradores disseram que foram informados que o caso não era de competência do órgão e que “não havia equipe e nem equipamentos” para apagar e/ou controlar o fogo.



Sem alternativa, os próprios moradores conseguiram controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse algumas casas.



Uma viatura dos Bombeiros chegou no local, mas só depois de o fogo ter sido controlado.



“INCÊNDIO CRIMINOSO E ORQUESTRADO”



De acordo com testemunhas, o homem que ateou fogo no mato estava com blusa de capuz preto, bermuda cor beje e segurava um saco preto.



Os moradores afirmam que o incêndio foi “criminoso e orquestrado”, já que parte do mato próximo às redes de transmissão de energia estava úmido, justamente para as chamas não atingir a fiação.



Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Prefeitura de Cotia em relação ao incêndio e aguarda posicionamento.