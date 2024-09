Reservatório de Cotia opera com menor nível de água dos últimos 10 anos no mês de setembro

Levantamento foi feito pelo Cotia e Cia nesta terça-feira (3); veja

Sistema Alto Cotia. Foto: Reprodução

O nível do Sistema Alto Cotia está operando nesta terça-feira (3) com 47,3% de sua capacidade.

47,3%



2023:

83,6%



2022:

58%



2021:

57,8%



2020:

74,1%



2019:

95,9%



2018:

49,3%



2017:

95,9%



2016:

96,6%



2015:

52,6%



2014:

38,1%

O número é o mais baixo no período de agosto a setembro dos últimos 10 anos (veja abaixo o levantamento).Na mesma data do ano passado, o nível da represa era de 83,6%O sistema Alto Cotia abastece também as cidades de Embu, Embu-Guaçu, Vargem Grande Paulista e Itapecerica da Serra, totalizando 1,3 milhão de pessoas dependentes do reservatório.2024: