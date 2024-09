Trem da Grande SP ao litoral: saiba quando deve ficar pronto o projeto da nova linha

O trajeto pode variar entre 80 a 130km de extensão, sendo percorrido em 90 minutos e beneficiando nove municípios

Foto: Governo de SP

O Trem Intercidades (TIC) Eixo Sul permitirá a ligação por linha férrea entre a capital, Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista.

O trajeto a ser definido pode variar entre 80 a 130km de extensão, sendo percorrido em 90 minutos e beneficiando nove municípios e 1,8 milhão de pessoas.Segundo o governo de SP, além destes números, 13 mil empregos devem ser gerados e o projeto impactará diretamente no desafogamento do Sistema Anchieta-Imigrantes.De acordo com anúncio do governo paulista, a previsão de conclusão do projeto é 2026 com expectativa de lançamento no mercado em 2027.Atualmente, três opções de traçado entre São Paulo e a Baixada Santista estão sendo analisadas.