Motorista de app é preso suspeito de estuprar adolescente de 17 anos no carro

Caso ocorreu na capital paulista nessa segunda-feira (16)

Caso é investigado pela 6ªDDM. Foto: Prefeitura de SP

Um motorista de transporte por aplicativo foi preso em flagrante pela polícia por suspeita de estuprar uma passageira de 17 anos dentro do carro dele. O caso ocorreu nessa segunda-feira (16) na Zona Sul de São Paulo.

A vítima passou por exames no Hospital da Mulher e no Instituto Médico Legal (IML).O condutor do veículo foi preso pelos investigadores após a denúncia feita na 1ª Delegacia De Defesa da Mulher (DDM), no centro da cidade.Segundo o documento policial, registrado pela mãe da vítima, o motorista teria parado o carro na rua Joaquim do Lago, quando pulou para o banco traseiro do carro e estuprou a jovem.A adolescente mora na região e pediu o carro de aplicativo para ir até o trabalho, na UBS Vila Missionária, também na zona sul, onde atua como jovem aprendiz.Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o indiciado foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.O registro policial foi encaminhado depois para a 6ª DDM, em Santo Amaro, delegacia responsável por dar continuidade às investigações.