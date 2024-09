Moradores denunciam drogas, brigas e até ‘motel a céu aberto’ em rua de Cotia

“A rua fica com um cheiro horrível de urina e álcool, a ponto de não permitimos mais as crianças brincarem [...] tiveram também flagrantes de pessoas tendo relações sexuais dentro dos carros e, inclusive, ao ar livre em frente as casas”, cita um dos moradores no BO.



O advogado criminalista Lucas Anselmo Domingues, que está advogando em interesse dos moradores do Jardim Dinorah, disse para a reportagem que, ao Ministério Público, foi realizada a representação por perturbação de sossego e prática de ato obsceno (sexo na rua).



Além da Polícia e do MP, as denúncias também foram encaminhadas para a Prefeitura de Cotia, pois, segundo consta nos documentos, o comércio não tem alvará e estaria com o CNPJ irregular.



Sobre as denúncias, o Ministério Público de Cotia ainda não se manifestou. Cotia e Cia procurou a prefeitura e aguarda um posicionamento.