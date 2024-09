Homem é encontrado morto com sinais de violência pelo corpo em Jandira

Alguns objetos relacionados ao crime foram apreendidos

Caso foi registrado na Delegacia de Jandira. Foto: Google Imagens

Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto na manhã de quarta-feira (25), por volta das 8h, na rua Anna Maria Tedesco, no Jardim Heneide, em Jandira.

No local, policiais militares encontraram a vítima com ferimentos no pescoço e hematomas pelo corpo.Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), alguns objetos relacionados ao crime foram apreendidos.O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Jandira.A SSP informou que exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC), além de um exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML).