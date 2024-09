Defesa Civil de SP faz simulação de incêndio e deslizamento com moradores de Embu das Artes

Simulado envolveu 250 pessoas, entre agentes e moradores do Jardim Vista Alegre, área considerada de alto risco para deslizamentos de terra

Foto: Governo do Estado de SP









A diretora da Defesa Civil, tenente coronel Claudia Bemi, coordenou as ações do treinamento. “As mudanças climáticas estão aumentando a quantidade de desastres, por isso, temos como meta ampliar o número de treinamentos e simulados, pois precisamos preparar a população para esse eventos extremos”, destacou Claudia.





Anualmente, a Defesa Civil realiza simulados em áreas de risco. O treinamento deste sábado faz parte das atividades desenvolvidas pelos alunos do Curso de Gestores de Defesa Civil, com foco em resiliência climática e combate a incêndios, com participação de coordenadores dos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte, além de policiais e bombeiros militares de São Paulo e militares do Exército Brasileiro.



Em 2023, a cidade de Embu das Artes registou três ocorrências ocasionadas pela chuvas e neste ano foram cinco ocorrências de incêndio.









A Defesa Civil do Estado de São Paulo realizou neste sábado (21) um exercício simulado de evacuação emergencial em Embu das Artes. O treinamento envolveu os moradores da área de risco do bairro Jardim Vista Alegre com o objetivo de preparar a população e os agentes de segurança para um caso real, diminuindo o tempo de resposta no atendimento da ocorrência e otimizando a gestão da crise para proteger e salvar a vida das pessoas e dos animais.Simulando uma ocorrência real, o atendimento envolveu 150 profissionais da Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnico Científica, Samu, Departamento de Trânsito, GCM e Sabesp.