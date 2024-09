Como que a ausência paterna interfere no desenvolvimento da criança | Corpo-Mente

A especialista em neurociência e desenvolvimento humano, Fernanda Martins, falou sobre o problema e explicou que a criança busca essa ausência o tempo todo

A psicóloga Fernanda Martins. Foto: Estúdio Man / Corpo-Mente

Coluna Corpo-Mente: A relação entre pais e filhos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento saudável da criança, especialmente durante os primeiros anos de vida na infância. A presença paterna é de extrema importância para o bem-estar emocional e psicológico dos filhos, e a ausência desse apoio pode ter impactos significativos no desenvolvimento das crianças.







A ausência paterna pode ocorrer de diversas formas, seja pela separação dos pais, pela ausência física do pai devido a trabalho ou outras circunstâncias, ou até mesmo pela falta de envolvimento emocional e participação ativa na vida da criança. Essa ausência pode criar lacunas no desenvolvimento emocional e social da criança, afetando sua autoestima, confiança, habilidades sociais e até mesmo desempenho acadêmico.Ao podcast Corpo-Mente, a especialista em neurociência e desenvolvimento humano, Fernanda Martins, falou sobre o problema. Segundo ela, a criança tem um senso de pertencimento e ela busca essa ausência paterna o tempo todo.explica.Veja abaixo o trecho do programa em que o tema é abordado: