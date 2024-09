Casal é morto a facadas em Barueri; principal suspeito está foragido

Crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (26)

Crime é investigado pela DDM de Barueri. Foto: Reprodução

Um homem e uma mulher, de 44 e 47 anos, foram esfaqueados na madrugada desta quinta-feira (26), na Avenida Giovani Atílio Tolaini, Vila do Conde, em Barueri. As vítimas chegaram a ser atendidas, mas não resistiram.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Guarda Municipal atendeu a ocorrência e encontrou as vítimas caídas na rua com ferimentos provocados por arma branca.Testemunhas apontaram que o autor dos ataques seria o ex-companheiro da mulher, que fugiu após a agressão. A Polícia Civil de Barueri registrou o caso como homicídio e pediu perícia.O crime está sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri e está sendo investigado como homicídio com motivo fútil mediante a emboscada.