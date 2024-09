Carreta cai de barranco e atinge restaurante próximo à Raposo Tavares, no interior de SP

Apesar do susto, ninguém ficou ferido

Foto: São Roque Notícias

Uma carreta caiu de um barranco e atingiu um restaurante, em Alumínio, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (11).





O estabelecimento fica próximo à rodovia Raposo Tavares, segundo o portal São Roque Notícias.



Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



De acordo com a reportagem, o veículo subia uma ladeira ao lado do estabelecimento, quando acabou voltando de ré, caiu de um barranco e atingiu o local. O motorista saiu ileso.



Com o choque, parte do telhado e da varanda ficaram danificados. A Defesa Civil isolou a área.



Um guincho foi acionado para retirar a carreta do local.