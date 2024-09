Câmara de Cotia aluga 16 carros novos. Veja o valor do contrato

#DeOlhoNaConta: Contrato foi firmado com uma empresa do Paraná

Foto enviada ao Cotia e Cia

De Olho na Conta: A Câmara Municipal de Cotia alugou 16 novos veículos modelo Virtus - ano 2024 / modelo 2025. A Câmara Municipal de Cotia alugou 16 novos veículos modelo Virtus - ano 2024 / modelo 2025.

O contrato foi firmado no dia 26 de agosto com a empresa Guia Veículos, situada no Paraná.De acordo com o contrato, o Legislativo Municipal pagará R$ 3,3 mil mensais no aluguel de cada automóvel. Somando os 16 carros, o valor mensal é de R$ 52,8 milO documento consta no portal da Câmara Municipal e pode ser acessado por este