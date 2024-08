Pizzaria de São Paulo é eleita a melhor da América Latina; veja ranking

SP também se destacou com o melhor pizzaiolo e a melhor pizza

Imagem ilustrativa. Eneida Nieves / Pexels

A Leggera Pizza Napoletana foi eleita a melhor pizzaria da América Latina em 2024, segundo o renomado guia italiano 50 Top Pizza.

Além da Leggera Pizza Napoletana, outras três pizzarias de São Paulo se destacaram no ranking das dez melhores da América Latina: QT Pizza Bar, A Pizza da Mooca, e Pizzaria Unica.O critério de avaliação envolve: qualidade, frescor, textura e sabor da massa, combinação harmônica de sabores, atendimento ao cliente, ambiente e atmosfera da pizzaria.1. Leggera Pizza Napoletana – São Paulo (Jardins e Perdizes)2. QT Pizza Bar – São Paulo (Jardim Paulista)3. Ti Amo – Adrogué, Argentina4. A Pizza da Mooca – São Paulo (Mooca)5. Allería – Providencia, Chile6. Ardente – Cidade do México, México7. Pizzaria Unica – São Paulo (Campo Belo)8. Imilla Alzada – La Paz, Bolívia9. Ferro e Farinha – Rio de Janeiro (Botafogo, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca)10. Pizzaria Napoletana – Buenos Aires, ArgentinaNo ranking de melhor pizza, o sabor que garantiu o topo da lista foi a “Sobrasada Pirineus”, da Pizza da Mooca, que leva molho de tomate, mozzarella fior di Latte, cebola roxa, sobrassada mallorquina (uma linguiça crua curada saborosíssima), finalizada com um crispy de manjericão e mel.Já o título de melhor pizzaiolo ficou com Matheus Ramos, da QT Pizza Bar, localizada no Jardim Paulista.