Mulher de Cotia viraliza ao ter cachorro trocado em pet shop

Vídeo com história inusitada já teve quase 10 milhões de visualizações.

Reprodução - Tik Tok

Fabiana Barros compartilha seu diário de gestante no Tik Tok, mas apesar dos conteúdos da futura mamãe, o que viralizou foi uma situação inusitada que aconteceu com sua cachorrinha, a Luna.

A saga começa com ela no carro citando um pequeno problema “A gente está com um problema aqui, a gente veio buscar um cachorro no pet, só que eu acho que não é o meu…”, em seguida começa a cheirar o animal e levantar "acho que não é".





O vídeo continua com Fabiana em dúvida "vou entrar lá e dizer que não é o meu, mas e se for?, vou levar pra casa" ao chegar na residência os outros cães da família cheiram a provável Luna e atestam que a cachorrinha foi de fato trocada.





A saga finaliza com a verdadeira Luna nos braços da família correta.





O vídeo no Tik Tok até a publicação desta matéria já contava com mais de 9,6 milhões de visualizações. O sucesso foi tanto que Fabiana publicou um novo vídeo neste sábado (3) com mais detalhes do ocorrido “Eu levei a Luna no pet shop para fazer tratamento no pelo, porque ela se enfiou na lama no dia da chuva. Estava impossível de reconhecer. Quando ela faz esse tipo de tratamento, ela volta completamente diferente, porque eles tiram tanto nó dela e, às vezes, tem que tosar. Ela volta muito diferente, realmente”, contou.





"O cachorro do vídeo ontem parecia muito diferente no vídeo, mas, pessoalmente, era parecido. Tanto é que o tet shop trocou, eu também confundi, meu filho, que estava comigo, também estava na dúvida se era ou não a Luna."





Veja abaixo os dois vídeos: