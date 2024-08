Cotia recebe passeio ciclístico de 10 km neste domingo (4); veja como participar

Passeio tradicional acontece todo primeiro domingo do mês, desde 2019

Foto: Corrente do Pedal

Neste domingo (04), a cidade de Cotia vai receber mais uma edição do tradicional Passeio Ciclístico para iniciantes. O evento é promovido e organizado pelo grupo Corrente do Pedal, em parceria com o empresário Eduardo Nascimento e apoio da Prefeitura de Cotia.

O passeio terá largada na praça do Sabiá, em Cotia, com aproximadamente 10km de percurso e cerca de duas horas de duração, com monitoramento e segurança. O trajeto inicia na Praça do Jd. Sabia , vai até a nova praça da Juventude,no bairro da Granja Carolina e retorna ao ponto inicial.Para participar é preciso seguir algumas recomendações: bicicleta revisada e itens de proteção como capacetes, óculos e luvas. Caso não tenham capacete, o pessoal do grupo Corrente do Pedal empresta alguns, é só procurar os organizadores na saída do passeio.conta Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal., explica Eduardo Nascimento.Data: 04/08 (Domingo)Horário: às 8:30h ( concentração) – Saída as 09:00hPercurso: Praça Jd. Sabiá – Igreja Matriz – Praça da Juventude – Praça Jd. Sabiá. (aproximadamente 10km)Concentração: Praça do Sabiá - Cotia, SP