Jovem tem moto furtada 24h depois de comprá-la em Cotia; VÍDEO

Criminosos levaram menos de 30 segundos para cometer o furto

Câmera flagrou o crime.





Um jovem de 25 anos comprou uma moto CG 160 em uma loja de Cotia nessa terça-feira (13). Durante a retirada da motocicleta, o jovem chegou a celebrar a conquista. "Obrigado meu Deus por mais essa conquista! Que Deus continua nos abençoando cada vez mais (sic)"





A felicidade, porém, durou menos de 24 horas. Na tarde desta quarta-feira (14), a moto foi furtada no estacionamento de um hortifruti na região do Jardim da Glória, onde ele trabalha.





No vídeo do circuito de segurança (veja abaixo )é possível ver a ação dos criminosos. Dois homens em uma moto se aproximam do veículo. Um deles desce e efetua o furto em menos de 30 segundos.





Veja o vídeo: