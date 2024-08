Empresas de combustíveis na região são alvos de operação contra sonegação de impostos

Ação foi deflagrada nesta quarta-feira (28)

Foto: Governo de SP

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) e a Polícia Civil deflagram nesta quarta-feira (28) a operação Verum Intentio para fiscalizar 44 empresas do setor de combustíveis ativas em todo o Estado.

Segundo a Sefaz-SP, a ação fiscal averigua contribuintes que, apesar de terem o cadastro ativo nas bases de dados, não registraram recentemente movimentação de vendas de mercadorias.A ação visa também sanear as informações dos contribuintes do setor e impedir a sonegação de impostos ou quaisquer práticas ilegais.Os alvos estão distribuídos em 24 municípios paulistas, dentre eles, São Paulo (Butantã), Osasco e Barueri.Nesta primeira fase, o objetivo do Fisco paulista é verificar a regularidade dos contribuintes do setor de combustíveis, checar se o endereço efetivo corresponde ao declarado no Cadastro de Contribuintes de ICMS do Estado de São Paulo (Cadesp) e se há qualquer movimentação irregular ou indícios de circulação de mercadorias não informadas à Receita Estadual.Constatada qualquer irregularidade, os contribuintes podem ter a Inscrição Estadual (IE) suspensa ou até cassada e sofrer as penalidades previstas na legislação tributária.