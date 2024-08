De R$ 29 mil a R$ 10 milhões: veja o patrimônio dos candidatos à Prefeitura de Cotia

Um deles afirmou não ter bens para declarar; confira a lista

Os candidatos à Prefeitura de Cotia têm até esta quinta-feira (15) para enviar suas declarações patrimoniais à Justiça Eleitoral, um requisito obrigatório para concorrer a qualquer eleição no país.

Cida Aires (PSol) – R$ 29 mil

Danilo Ramos (PRD) - R$ 240 mil

Welington Formiga (PDT) - R$ 410 mil

Ângela Maluf (PSD) - R$ 1,1 milhão

Adilson Lima (DC) - R$ 10,3 milhões

Fernando Confiança (Novo)

A apresentação da declaração de bens é uma exigência da lei eleitoral, mas não há uma checagem proativa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para conferir se todas as informações estão corretas. Contudo, caso sejam descobertas imprecisões, o candidato pode sofrer sanções.Até a manhã desta quarta-feira (14), seis candidatos haviam sido registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Adilson Lima (DC), Ângela Maluf (PSD), Cida Aires (PSol), Danilo Ramos (PRD), Fernando Confiança (Novo) e Welington Formiga (PDT).Veja abaixo o patrimônio declarado por cada candidato ao Executivo cotiano:Na base da lista de candidatos está a enfermeira Cida Aires (PSol). Ele declarou ter R$ 29 mil em bens – valor de seu veículo Renault Sandero 2013.Na sequência, aparece o candidato Danilo Ramos (PRD), filho do atual prefeito de Vargem Grande Paulista. Ele declarou um patrimônio de R$ 240 mil, referente à dois carros, um no valor de R$ 90 mil e outro no valor de R$ 150 mil.Já Welington Formiga (PDT), principal nome da oposição na cidade, declarou ter R$ 410 mil, sendo R$ 30 mil de ativos financeiros e R$ 200 mil de participação societária. O candidato também declarou um veículo Toyota, de R$ 180 mil.A vice-prefeita de Cotia e candidata do atual governo, Ângela Maluf (PSD), declarou uma soma de R$ 1.127.241,29. Seus bens consistem em investimentos, imóvel, veículo e aplicações.A maior fatia desse patrimônio vem de uma aplicação financeira de R$ 545.583,25.Em seguida, aparece aplicação em um fundo de previdência que soma R$ 234.435 mil.Ângela declarou ainda um total de R$63.057 em outros fundos de investimentos, um lote residencial no valor de R$ 100 mil em Vargem Grande Paulista e um carro Tiggo de R$ 159.990.Quem declarou a maior fortuna na campanha à Prefeitura cotiana foi o empresário Adilson Lima (DC), com R$10,3 milhões em bens. Praticamente a metade (R$5.494.823 milhões) que foi declarada, consiste em terrenos, que totalizam 11.O candidato ainda declarou uma casa em Cotia no valor de R$ 2.289.684,23 e dois veículos que somam R$ 460 mil.Adilson Lima também declarou quotas ou quinhões de capital, que totalizam R$1.368.000,00, sendo a maior parte de duas empresas em seu nome, uma de transporte e outra de eventos.O candidato ainda possui outras aplicações que somam R$210.871.O candidato do Novo à Prefeitura de Cotia, Fernando Confiança, afirmou ao TRE que não há bens em seu nome para declarar.