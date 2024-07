SP terá castelo de gelo com 8m de altura e neve de verdade; ingressos já são vendidos

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe a partir do dia 1º de dezembro uma atração congelante: um castelo de gelo gigante, feito de gelo cristal, com escorregadores que te levam para a neve.

Assinado por Wenistus Asanga, um dos maiores escultores de gelo do mundo, o evento promete encantar todos os visitantes com a magia natalina em um cenário de gelo e neve.Durante quatro meses, serão produzidos 4 mil blocos de gelo cristal, especiais e transparentes. O castelo terá 8 metros de altura e 13 metros de comprimento.Segundo informou o parque, dentro do castelo os visitantes encontrarão esculturas de gelo, escadas e até uma torre esculpidas totalmente em gelo. Além disso, o ambiente terá neve de verdade e nevascas.Castelo de Gelo Gigante – Comemoração de NatalLocal: Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, 0, São Paulo – SPData: 1 a 30 de dezembroHorário: Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo às 20h00Ingressos: R$ 79,90 (adulto); Gratuito para crianças até 13 anos e 11 meses