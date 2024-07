Homem esfaqueia ex-namorada de 15 anos enquanto ela ia para a escola

Ele foi preso na segunda-feira (29)

Um homem, de 20 anos, foi preso nesta segunda-feira (29) acusado de esfaquear a ex-namorada de 15 anos pelas costas. O caso ocorreu na última quinta (25), em Barueri. A adolescente, no momento do crime, estava indo para a escola. Ela sobreviveu ao ataque e teve alta do hospital no domingo (28). O agressor foi indiciado por tentativa de feminicídio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado no 2° DP da cidade, a jovem foi esfaqueada no lado direito do corpo, na altura da cintura.Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a autoridade policial havia pedido a prisão temporária do jovem ao Poder Judiciário, que foi deferida., afirmou a SSP em nota.A polícia trabalha com a hipótese de que a ação tenha sido cometida por vingança.