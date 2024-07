“Só Você Sabe”: Banda Vim de Marte lança videoclipe de música inédita; ASSISTA

A banda cotiana Vim de Marte lançou, nesta semana, o videoclipe da música inédita “Só Você Sabe”. O single - 2º lançado este ano - compõe o DVD em comemoração aos 10 de estrada da banda.

O videoclipe foi gravado no bar Rota 270, em Cotia.

Banda Vim de Marte

Na carreira, são mais de 500 shows, seis videoclipes, apresentação em TV, entrevistas em rádios e meio milhão de plays no Spotify.



A banda anunciará, em breve, sua nova tour celebrando o álbum com todas as canções.