Samsung vai deixar de atualizar alguns celulares; veja se o seu está na lista

Empresa prioriza lançamentos e deixa aparelhos antigos sem suporte

Através dos novos lançamentos da Samsung, como o Galaxy S25 e o Z Fold 6, a marca apresenta inovações que impactam diretamente na atualização dos modelos anteriores.

A introdução do Android 15 e do One UI 7 traz uma série de recursos para os dispositivos, porém, é importante considerar as possíveis consequências para os aparelhos mais antigos.Com a chegada do Android 15, muitos dispositivos Samsung serão contemplados com sua derradeira atualização. Isso se deve à estratégia da empresa de concentrar esforços nos mais recentes lançamentos, como o Galaxy S25, a fim de garantir a implementação das mais avançadas tecnologias e medidas de segurança.Alguns celulares deixarão de receber suporte e atualizações de segurança. A lista de dispositivos impactados é significativa. Confira os modelos que serão afetados:Galaxy S21;Galaxy Z Fold 3;Galaxy Z Flip 3;Galaxy A13;Galaxy A13 5G;Galaxy A03s;Galaxy A05;Galaxy A05s;Galaxy M13;Galaxy M23 5G;Galaxy M12;Galaxy F13 5G;A Samsung garante suporte contínuo para atualizações de segurança em seus produtos por até um ano após o lançamento do Android 15 e do One UI 7. No entanto, a partir de 2026, esses dispositivos poderão estar mais suscetíveis a possíveis vulnerabilidades de segurança.