Policia investiga se morte de homem na Granja Viana foi causada pelo frio

Vítima foi encontrada debaixo de uma passarela na Raposo Tavares, no KM 22.

A polícia investiga se a morte de um homem de aproximadamente 50 anos foi causado pelo frio. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (8) debaixo de uma passarela na Raposo Tavares na altura do KM 22, na Granja Viana, em Cotia.

Na madrugada desta segunda-feira os termômetros registraram cerca de 13ºC na cidade.



Em vídeo publicado nas redes sociais, Israel Favaro, que faz trabalho voluntário com pessoas em situação de rua em Cotia, disse que o frio pode ter sido a causa da morte. “Perdemos uma vida essa noite, não é brincadeira, infelizmente tá indo embora, vítima do frio”.



MORTE SUSPEITA



A perícia compareceu no local e solicitou exame de intoxicação química. O caso foi registrado como morte suspeita sem causa determinante aparente na Delegacia de Cotia.

Em nota a Polícia Civil informou que investiga todas as circunstâncias da morte. Informações preliminares dão conta de que o homem, que não foi identificado até o momento, aparentava ser andarilho. Não havia marcas de agressão pelo corpo da vítima.