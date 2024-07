Homem é baleado ao lado do filho de 8 anos durante roubo de moto em São Roque

Cinco pessoas participaram do roubo. O grupo conseguiu fugir levando a moto da vítima

Imagem: Reprodução G1

Um homem de 53 anos foi baleado durante um roubo de moto na Estrada do Vinho, em São Roque, na tarde desse domingo (28). Ele estava com o filho, de oito anos, na garupa da moto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), cinco pessoas participaram do roubo. O grupo conseguiu fugir levando a moto da vítima.Segundo a SSP, os criminosos obrigaram pai e filho a descerem da moto e revistaram os dois. O homem e a criança deitaram de bruços no asfalto. Foi quando atiraram contra o motociclista, que foi atingido no ombro.A vítima foi socorrida por um amigo e levada à Santa Casa de São Roque. Até a última atualização, o homem está consciente e não corre risco de morte. A criança não se feriu.