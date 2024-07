Frente fria derruba temperatura em Cotia nesta terça; veja como fica o tempo na semana

Os termômetros variam entre mínimas de 12°C e máximas que não devem superar os 14°C; veja como deve ficar de amanhã em diante

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista deixa o tempo fechado com chuvas variando de fraca a moderada intensidade nesta terça-feira (30) em Cotia. Os ventos moderados que passam a soprar do oceano causam declínio das temperaturas, além de elevar a umidade do ar.

Os termômetros variam entre mínimas de 12°C e máximas que não devem superar os 14°C.Não há previsão de temporais, mas as condições servem para aliviar um pouco o tempo seco dos últimos dias.Segundo o a previsão de meteorologistas, a quarta-feira (31) em Cotia ainda deve começar com muita nebulosidade e chuviscos isolados, entretanto o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens no decorrer do dia.As temperaturas devem variar entre mínimas de 12°C e máximas que podem chegar aos 21°C.Durante o restante da semana, as máximas devem chegar a 30ºC, mas as mínimas devem ficar entre 11 e 12ºC.