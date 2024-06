Policiais realizam parto de emergência em Osasco: " A bebê nasceu em nossas mãos"

Mãe foi encontrada já em trabalho de parto

Equipe que fez o parto. Foto: Divulgação





O último domingo (23) ficará marcado na memória da família Alves e de dois policiais militares que auxiliaram no parto de Maila. A criança nasceu durante uma emergência no bairro Industrial Anhanguera, em Osasco.Os policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam de plantão quando receberam o chamado para socorro do Centro de Operações da PM (Copom). Uma amiga da mãe ligou para o 190 pedindo ajuda, informando que a mulher estava em trabalho de parto.Os policiais encontraram a mãe no chão da rua, já em trabalho de parto, e, então, ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas sem poder aguardar, os policiais iniciaram os procedimentos de emergência.A equipe paramentada auxiliou a mãe para que a bebê nascesse sem complicações. Momentos depois, o choro da recém-nascida ecoou baixo e Maila Alves veio ao mundo.O cabo Filipe Pereira foi um dos responsáveis pelo parto. “”, disse. “”, completou o PM.Esse foi o primeiro parto realizado pelo cabo, que está na corporação há cinco anos. “Com a chegada do resgate, os policiais acompanharam a mãe e a filha à Maternidade Amador Aguiar para receber os cuidados necessários de pós-parto.