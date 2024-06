Vereadores governistas negam acesso a contratos da prefeitura de Cotia com empresas

Pedidos foram feitos por vereadores que agora são da oposição

Foto: Câmara de Cotia

Os três vereadores que agora foram para o lado da oposição em Cotia tiveram o pedido negado para terem acesso aos contratos da prefeitura com duas empresas que prestam serviços na cidade. Os pedidos foram feitos na sessão ordinária da semana passada.

Dr. Castor Andrade, Peka Santos e Paulinho Lenha, do PDT, solicitaram cópias dos, que administra os cemitérios de Cotia, e com oque gerencia as unidades de saúde do município.Na justificativa dos pedidos, os parlamentares dizem que os contratos vêm sendo prorrogados desde o início da gestão do prefeito Rogério Franco, por isso o motivo da fiscalização.Mas os pedidos foram negados pelos demais vereadores que são da base do governo Franco.