Fábio Rabin apresenta seu stand-up em Cotia nesta sexta-feira (28)

Show acontece no Teatro Desafio; saiba como garantir o seu ingresso.

Nesta sexta (28), o comediante Fábio Rabin fará show no Teatro Desafio em Cotia. Batizado de “Ladeira Abaixo” é o sétimo solo de Comédia Stand up do comediante e fala sobre as desesperadas tentativas de um homem para reconquistar sua esposa, após alguns vacilos.

O show também conta sobre os quarenta anos na vida de um homem, onde alguns gostos mudam, prioridades novas aparecem, além de dores, pelos, rugas, unhas podres e flatulências.

Os ingressos podem ser comprados aqui a partir de R$ 47,00. O evento acontece a partir das 21h e a realização é da Criativu's Produções e Entretenimento.