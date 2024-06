Etec Itapevi conquista 2 medalhas em uma das maiores competições de matemática do mundo

Uma das medalhas foi de ouro

Foto: Governo de SP

A Etec de Itapevi conquistou uma medalha de ouro e uma de bronze na edição 2024 do Concurso Canguru de Matemática, considerada uma das maiores competições de matemática do mundo.

Ao todo, 242 alunos da unidade participaram da edição, que contou com a participação de mais de 32 mil estudantes de 154 Etecs.O objetivo da competição é estimular o desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, além de contribuir para a melhoria do ensino da disciplina nos diferentes níveis da Educação Básica.Administrado pela Association Kangourou sans Frontières, o concurso foi criado há 30 anos na França e está em sua 16ª edição no Brasil. Destinada a estudantes do terceiro ano do Ensino Fundamental até a última série do Ensino Médio, a avaliação reúne anualmente cerca de 6 milhões de competidores de mais de 95 países. Mais uma vez, o país obteve o maior número de participantes na prova: 1,3 milhões de estudantes brasileiros de mais de 6,6 mil escolas públicas e particulares.As provas do Concurso Canguru são compostas por questões de raciocínio lógico e resolução de problemas que incentivam crianças e jovens a explorar o mundo da matemática de forma divertida.